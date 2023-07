A conclusione di questa nostra realistica ancorché a tratti amara riflessione, vi offriamo il calendariodelitaliano ed europeo. Le differenze sono così enormi che anche un bambino ...A conclusione di questa nostra realistica ancorché a tratti amara riflessione, vi offriamo il calendariodelitaliano ed europeo. Le differenze sono così enormi che anche un bambino ...

Il galoppo estivo in Italia e nel mondo ilGiornale.it

La quinta corsa di sabato 22 è una delle gare più attese della stagione estiva del galoppo. Si inizia con il botto alle 20.10 con il "Bruno Bernasconi". Ingresso gratuito per tutti ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...