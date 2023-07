Il funerale del power dressing anni Ottanta

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 luglio 2023) Gli uomini sono ufficialmente in crisi e la moda ci ha messo davanti al dato incontrovertibile che il re è nudo. Le passerelle maschili milanesi, conclusasi da poco, hanno però offerto un’alternativa: arrendersi, finalmente, alla fragilità. Ma cosa è successo in passato? E come si stanno modificando i paradigmi maschili e il conseguente guardaroba? Ci sono dati che dimostrano in cosa consiste questa crisi? E quali sono le motivazioni? La morte di Berlusconi sancisce in maniera casuale anche la fine di un certo modo di vestirsi, dele di percepirsi come uomini nel mondo? Ne abbiamo parlato in questa nuova puntata de “La teoria della moda” con il direttore creativo di Maison Valentino, Pierpaolo Piccioli, e con Luca Magliano, due designer che sono pionieri di questo nuovo modo di intendere il ...