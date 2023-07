Il fiore all’occhiello della Giamaica è nascosto nei segreti della produzione di un rum centenario

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 luglio 2023) Se siete appassionati di rum e vi siete mai chiesti con quale poter ottenere un Mai Tai a immagine e somiglianza dell’originale ricetta di Trader Vic’s, preparatevi ad avere una risposta alla vostra ricerca. Per farlo ci spostiamo dall’altra parte del mondo, in, e torniamo indietro di qualche secolo quando nel 1753 nella regione di Trelawny, lo scozzese Archibald Stirling fonda quella che (a sua insaputa) diventerà la più antica distillerianazione nonché una delle più rinomate al mondo.Hampden Estate operava all’epoca come piantagione di canna da zucchero e ci vuole poco tempo perché le peculiarità del territorio in cui si trova e le tecniche usate dettino le caratteristiche imprescindibili per unadi assoluto livello. Nonostante questi presupposti per i primi due secoli il rum prodotto ...