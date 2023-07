Il dilemma di Arrapaho nel Tour de France di Vingegaard e Pogacar

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 luglio 2023) Palla Pesante chiese: “Dimmi Capo di Bomba, a chi vuoi più bene? A papà o a mammà?”. Capo di Bomba rispose: “A Pippo Baudo”. È una gran risposta quella di Capo di Bomba in(film del 1984 di Ciro Ippolito, secondo il Morandini “il più brutto film della storia del cinema italiano”, ma c’è chi non è d’accordo), l’unica che si poteva dare: non si risponde mai seriamente alle domande inutili. Certe cose non andrebbero nemmeno chieste. Come non va chiesto a un appassionato di ciclismo se vuole più bene a Jonaso a Tadej. E non va chiesto non solo perché verrebbe fuori una netta maggioranza per il secondo, ma soprattutto perché è inutile scegliere tra l’uno e l’altro, è meglio prenderli insieme, uno contro l’altro. È nella sfida a due, nel duello scatto a scatto che il ciclismo appare nella sua forma migliore, ...