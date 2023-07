Il coraggio di nonno Emilio ' E' stato fenomenale Ha rianimato il nipote che non respirava più'

Straordinario salvataggio di un bambino di 20 mesi a San Gimignano. L'uomo, 58 anni, guidato al telefono da un'infermiera del 118 di ......al 118 "Solo quando è arrivata l'ambulanza ho ripreso davvero un po' di. Gli hanno messo la maschera di ossigeno e l'hanno portato via in elicottero. Piangevamo tutti" , ha raccontato......Bisogna andare alla radice delle cose per comprendere! E la radice delle cose sta in unavido,...riposare in pace e i suoi discendenti possano riconoscere in Lei la donna che ha avuto il...

La forza di Emilio, nonno-coraggio: rianima il nipotino di venti mesi ... LA NAZIONE

A San Gimignano un bambino di appena venti mesi è stato salvato grazie al nonno da un arresto cardiaco. Ad aiutare nonno Emilio è stata l'infermiera Sara Feragalli che ha dato tutte le indicazioni nec ...“Solo quando è arrivata l’ambulanza ho ripreso davvero un po’ di coraggio. Gli hanno messo la maschera di ossigeno e l’hanno portato via in elicottero. Piangevamo tutti”, ha raccontato nonno Emilio a ...