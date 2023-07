(Di sabato 22 luglio 2023) Ilbritannico Matty Healy ha attaccato le leggiin vigore innel corso dell'esibizione della sua band The 1975 al Good Vibes Festival che è stato poi cancellato. Healy ...

Il cantante Gb Haley critica la legge anti-Lgbt in Malesia - Notizie ... Agenzia ANSA

Il cantante britannico Matty Healy ha attaccato le leggi anti-Lgbt in vigore in Malesia nel corso dell'esibizione della sua band The 1975 al Good Vibes Festival che è stato poi cancellato. (ANSA) ...La modella e moglie 26enne del cantante spiega perché ha paura di mettere al mondo un figlio, anche se lo desidera tanto.