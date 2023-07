I-Muse | in 8 musei torinesi si sperimenta l’intelligenza artificiale

Leggi su moltouomo

(Di sabato 22 luglio 2023) I-è il nome dato alla nuova app di cui parte lazione neii di Torino. Disponibile per Android e per iOS, è creata in collaborazione tra gli istituti universitarie Fondazione Compagnia di San Paolo. Come nasce I-La nuova app è nata da una collaborazione tra i ricercatori di quattro dipartimenti: Dipartimento di Scienze economico-sociali e matematico-statistiche dell’Università di Torino, Dipartimento di Management dell’Università di Torino, Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino e Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino. Va ricordato che il Politecnico pone grande attenzione all’importanza del trasferimento tecnologico, ed alla creazione di innovazioni con forte impatto sulla realtà. L’Osservatorio Culturale ...