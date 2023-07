I 100 mila desaparecidos siriani | l' Onu indaga con 12 anni di ritardo

(Di sabato 22 luglio 2023) Oltre 100persone scomparse forzatamente in dodicidi guerra. I. Scomparsi in grandissima parte nelle carceri del regime di Bashar al - Assad. Missing Ne scrive, con ...

Oltrepersone scomparse forzatamente in dodici anni di guerra. I desaparecidos siriani. Scomparsi in grandissima parte nelle carceri del regime di Bashar al - Assad. Missing Ne scrive, con ...... in mattinata si è concluso lo sbarco dimigranti a Pozzallo: sono stati trasferiti da ... dei 27mila morti che si contano negli ultimi 10 anni, 20.804erano diretti proprio verso il nostro ...... ammontano a oltre 1 milione gli impianti solari installati sul territorio nazionale a marzo 2023 , più precisamente 1.324.089, contro i 1.222.045 del 2022 , per un totale di oltrenuovi ...

100 mila euro per il Teatro Garibaldi di Modica dalla Regione RagusaOggi

Oltre 100 mila persone scomparse forzatamente in dodici anni di guerra. I desaparecidos siriani. Scomparsi in grandissima parte nelle carceri del regime di Bashar al-Assad. “Una bozza per ...Si tratta di fondi residui di un finanziamento a suo tempo concesso dal Ministero dell’Ambiente per interventi di mobilità sostenibile e il potenziamento del trasporto pubblico e che ...