Hockey pista | Europei 2023 | Italia | benedetti rigori! Gli azzurri vincono il bronzo | Francia battuta a “oltranza”

(Di sabato 22 luglio 2023) A Sant Sadurní d’Anoia è terminata da pochi minuti la finale 3°-4° posto deglidi, fra. Ecco com’è andato l’incontro che assegnava un posto sul podio nella rassegna continentale che si sta disputando in Spagna. LA CRONACA La partita si apre con un’che prova subito a passare in vantaggio, ma con le gambe scariche dopo la lunghissima fatica di ieri contro la Spagna. Glivanno in difficoltà, lainvece – sorniona – ne approfitta e dopo dieci minuti cala l’uno-due: fa tutto Roberto Di Benedetto. Il transalpino prima trova il modo di accelerare dalla sinistra e di concludere con un alza e schiacci implacabile, poi trasforma un tiro di punizione susseguente a un fallo di ...

L' Italia si ferma in semifinale agli Europei disu. Gli azzurri cedono alla Spagna 7 - 4 ai calci di rigore e mancano per un soffio la finale. I ragazzi di Alessandro Bertolucci, non sfigurano contro gli iberici, favoritissimi per la ......dell'Acinque Ice Arena - L'occasione darà l'opportunità di vedere inil Cortina che sarà anche impegnato nella finale di Supercoppa di Lega proprio contro i Mastini. Una partita disu ...Prosegue a gonfie vele il cammino dell' Italia , capace di raggiungere la semifinale degli Europei 2023 disu. Nonostante qualche patema, gli azzurri hanno superato per 4 - 1 i padroni di casa di Andorra e attendono di scoprire la loro prossima avversaria. Potrebbe essere la Germania o, più ...

Contro i padroni di casa gli Azzurri giocano una partita tutto cuore. Non bastano uno Gnata strepitoso e un grande Malagoli (tripletta). Oggi finale per ...