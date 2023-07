Hamilton torna in pole in Ungheria | Verstappen beffato

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 luglio 2023) BUDAPEST () (ITALPRESS) – Dopo un anno e mezzo di astinenza, Lewisinposition al Gran Premio d', 12esimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul leggendario tracciato dell'Hungaroring, il sette volte campione del mondo spinge al massimo la sua Mercedes e stampa un crono di 1'16?609 beffando per appena tre millesimi Max, che lo affiancherà in prima fila con la Red Bull. E' lanumero 104 in carriera per, la prima dal Gran Premio dell'Arabia Saudita del dicembre 2021. Doppia sorpresa in seconda fila, agguantata dalle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, quinto Guanyu Zhou su Alfa Romeo che precede la Ferrari di Charles Leclerc, relegato sulla sesta piazzola della griglia ...