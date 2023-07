Hamilton | questa pole mi dà gioia come la prima

Battuto per soli 3 millesimi, ma con ancora tutto per vincere domani. E'l'estrema sintesi del sabato di Max Verstappen , che si è visto soffiare la pole da Lewis. Guarda anche GP Ungheria GP Ungheria, le foto delle qualifiche Max, bilanciamento che non c'...rinnova con Mercedes Toto Wolff ha annunciato che lui e Lewishanno raggiunto un accordo "emotivo" per un nuovo contratto che lo trattenga in Mercedes oltrestagione. ...pole position mi dà tanta gioia, come fu per la mia prima". Lo ha detto Lewisdopo aver segnato il miglior tempo nel Gp d'Ungheria di Formula 1, battendo Max Verstappen di soli 3 ...

