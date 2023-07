Hamilton | ' Pole numero 104? E' come se fosse la prima'

Lewisfa la storia a Budapest.position numero 104 della carriera, la numero 9 sul tracciato dell'Hungaroring: nessuno ha mai fatto così tantesulla stessa pista. Un colpo da maestro a ...Per104esimain carriera. L'ultima era stata in Arabia Saudita nel 2021. Undicesima in Ungheria, record di tutti i tempi. 22 luglio 2023BUDAPEST (UNGHERIA) - Dopo un anno e mezzo di astinenza, Lewistorna inposition al Gran Premio d'Ungheria, 12esimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul leggendario tracciato dell'Hungaroring, il sette volte campione del mondo ...

L'inglese a Budapest è tornato in pole dopo il digiuno più lungo della carriera, ed ora si gode un risultato che lo pone in ottime condizioni anche in vista della gara di domani ...