Guerra Ucraina-Russia | Zelensky | “Il ponte di Crimea va neutralizzato”

(Di sabato 22 luglio 2023) (Adnkronos) – “Ildideve essere”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, sottolineando che ildi Kerch, che collega laalla, bombardato nei giorni scorsi, “non è solo una via logistica, è la via utilizzata per alimentare lacon le munizioni, e questo viene fatto quotidianamente”, ha affermatoall’Aspen Security Forum, dove è apparso in video. Laha annesso lanel 2014 con un’azione che l’, i suoi alleati e vari organismi internazionali hanno condannato come illegale.ha definito ilun’estensione di quella violazione russa, definendolo ...

Il Financial Times ha rivelato che in segreto la Russia stia spingendo per tagliare fuori l'dai mercati mondiali, grazie alla collaborazione di Qatar e Turchia. Il presidente russo Vladimir ...Nell'ultimo mese, l'amministrazione Biden ha dato il via libera a una serie di importanti accordi per la fornitura di armamenti agli alleati europei, in seguito alladella Russia in, ...Nel primo anno di, una considerevole parte delle armi occidentali fornite all'è stata rubata prima di essere utilizata sul fronte, secondo un rapporto dell'ispettore generale del ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 21 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Buongiorno. La liberazione di Patrick Zaki, il ricercatore egiziano laureato a Bologna, era stata accolta con sollievo da tutti e con orgoglio dal governo, che rivendica un ruolo di mediazione. A raff ...Buona la terza. E, si spera, anche la quarta. L’intesa raggiunta con la Commissione europea per le modifiche alle due tranche del Pnrr sotto esame, 35 miliardi di euro in totale, non ...