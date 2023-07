Guardare all’estero per esportare il meglio dell’Italia

Leggi su linkiesta

(Di sabato 22 luglio 2023) Nella piccola Venegazzù, frazione di Volpago del Montello, in provincia di Treviso, nel cuore della Docg Asolo Montello, da centoquaranta anni un’azienda vinicola sta costruendo il suo futuro. Sono cinque le generazioni della famiglia Serena che finora si sono succedute alla guida di Montelvini, per oltre centoquaranta anni di impegno nella produzione di vini di qualità. C’è una civetta sul logo dell’azienda, un animale da sempre simbolo di saggezza, di conoscenza, di sensibilità: l’area in cui sorge la cantina è chiamata Zuitère, ovvero “terra delle civette”, e proprio come questi animali l’azienda coglie i migliori frutti di un territorio e usa grande saggezza nel condurlo, rispettando la natura e i suoi ritmi. La sostenibilità è un impegno costante, tanto che questa realtà, tra le prime tre cantine del territorio del Prosecco, ha ottenuto nel 2021 il Certificato di Sostenibilità ...