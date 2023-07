Grecia | Rodi in fiamme | evacuate 2mila persone dalle spiagge

(Di sabato 22 luglio 2023) su Tg. La7.it -brucia, gli incendi sono arrivati agli alberghi di una zona a Est dell'isola. Più di 1.500sono state portate in salvodell'isola greca,...

La7.it -brucia, gli incendi sono arrivati agli alberghi di una zona a Est dell'isola. Più di 1.500 persone sono state portate in salvo dalle spiagge dell'isola greca, dove da cinque giorni ...Navi della marina greca verso le zone colpite, che sono le più frequentate dai turisti. Il vice capo dei vigili del fuoco dellaha affermato che gli incendi asono i più grandi che il suo servizio stia attualmente affrontando, anche se non sono stati segnalati feriti, secondo la protezione civile e il Ministero ...Il vice capo dei vigili del fuoco dellaha affermato che gli incendi asono i più grandi che il suo servizio stia attualmente affrontando, anche se non sono stati segnalati feriti, ...

Grecia, grande incendio sull'isola di Rodi: evacuati 1.500 turisti TGCOM

Oltre 20 imbarcazioni hanno preso parte oggi a un'operazione di evacuazione sull'isola di Rodi, in Grecia, dove da cinque giorni ...Migliaia di persone sono state evacuate, aiutate a fuggire dagli incendi anche con barche private che si sono unite alla guardia costiera greca per aiutare a prelevare persone dalle spiagge a est dell ...