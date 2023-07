Grecia | migliaia di persone fuggono per gli incendi da case e hotel a Rodi

(Di sabato 22 luglio 2023) Atene, 22 lug. (Adnkronos) -disono state evacuate dasull'isola di, aiutate a fuggire daglianche con barche private, che si sono unite alla guardia costiera greca per aiutare a prelevaredalle spiagge a est dell'isola. Navi della marina greca si starebbero dirigendo verso le zone colpite, che sono le più frequentate dai turisti. Il vice capo dei vigili del fuoco dellaha affermato che glisono i più grandi che il suo servizio stia attualmente affrontando, anche se non sono stati segnalati feriti, secondo la protezione civile e il Ministero della crisi climatica, che ha aggiunto che i turisti vengono evacuati in sicurezza dalle aree colpite, che ...

Grecia: migliaia di turisti in fuga per sfuggire agli incendi sull'isola di ...

(Adnkronos) - Migliaia di persone sono state evacuate da case e hotel ... Il vice capo dei vigili del fuoco della Grecia ha affermato che gli incendi a Rodi sono i più grandi che il suo servizio stia ...