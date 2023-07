Grecia | incendi a Rodi per il caldo record Turisti evacuati anche con barche private

(Di sabato 22 luglio 2023) Migliaia di persone sono state evacuate da case e hotel a, in, aiutate a fuggire dagliche stanno devastando l'isola ormai da cinque giorni.con, che si sono unite alla guardia costiera greca per aiutare a prelevare persone dalle spiagge a est dell'isola

... delle forze armate e delle autorità locali che hanno utilizzato decine di autobus per trasportare le persone lontano dagli. vedi anche Inatteso il weekend più caldo degli ultimi 50 ...Leggi Anchedevastata dal fuoco, almeno 74 morti e 556 feriti - Il governo: "dolosi" Nell'area operano cinque elicotteri e 173 vigili del fuoco. Tre hotel nella zona di Kiotari sono stati ...Un vasto incendio è divampato sull'isola di Rodi, in. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione di quattro strutture tra cui due resort balneari. ...la situazione è critica con diversiche ...

Rodi brucia, incendi per caldo record e turisti in fuga Adnkronos

Cinque elicotteri e 173 vigili del fuoco impegnati nell'area, tre hotel della zona di Kiotari segnalati come danneggiati dalle fiamme. I funzionari dell'isola hanno annunciato di aver portato in salvo ...Atene, 22 lug. (Adnkronos) - Trentamila persone sono state evacuate da case e hotel sull'isola di Rodi, in Grecia. Duemila persone sono state evacuate via mare con un'operazione che ha coinvolto una v ...