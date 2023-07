Grandine nel Ferrarese | tre feriti e colpita un' ambulanza

Lacaduta ha avuto anche dimensioni di qualche centimetro, in alcuni casi simile a quella ... vetri, tapparelle e carrozzerie e cristalli di automobili che hanno subito danni anche ingenti...Stalle allagate e mais piegato in provincia di Bergamo, dove sotto i colpi dellasono ... Nubifragi anchebresciano che hanno amplificato gli effetti delle frustate che il maltempo ha ...Due settimane fa a seguito di un nubifragio econ tromba d'aria, nella città ... sia quella dei servizi sia quella da trazione, se vanno in corto e si danneggiano chi pagamio caso, ...

Maltempo in Lombardia e nel Nord Italia: tornado e maxi grandinate. E il cielo di Milano diventa buio a mezzogiorno Corriere Milano

Grandine come palle da tennis, fulmini che cadono ovunque, trombe d’aria, alluvioni improvvise: molti non sanno come comportarsi in caso di eventi estremi che possono mettere a rischio la sicurezza ...Tre persone sono rimaste ferite nel Ferrarese e hanno necessitato delle cure del pronto soccorso a causa di una forte grandinata che nel pomeriggio si è abbattuta sul Ferrarese: da Cento, Bondeno e Te ...