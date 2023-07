Giuseppe Rossi annuncia il ritiro al calcio | il toccante messaggio social

appende gli scarpini al chiodo. Il calciatore ha annunciato il proprio ritiro sul profilo ufficiale, l'attaccante italo - americano lascia il calcio giocato a trentasei anni. " Mi ...lascia il calcio giocato. Dopo alcune stagioni piuttosto travagliate a causa di problemi fisici, il 36enne 'Pepito' ha annunciato via social che smette di giocare. Lo ha fatto con un ...Su Instagram: "Ho dedicato ogni grammo di me, versato sangue, sudore e lacrime per questo gioco, posso lasciare serenamente", Pepito , dice addio al calcio giocato. L'attaccante italiano lo ha annunciato sul suo profilo Instagram.scrive: 'Oggi annuncio il mio ritiro dalla bellissima partita. È stato ...

L’annuncio è arrivato in un caldo sabato di fine luglio attraverso un lungo messaggio pubblicato su Instagram. Pepito Rossi lascia il calcio giocato a 36 anni, mettendo così fine a una carriera sempre ...Giuseppe Rossi - indimenticabile giocatore del Parma - lascia il calcio giocato. Dopo alcune stagioni piuttosto travagliate a causa di problemi fisici, il 36enne "Pepito" ha annunciato via social che ...