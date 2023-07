Giulia Salemi non sarà più l’inviata social del GF | lo scoop

non farà piu parte del cast del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 11 settembre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: chi prenderà il suo posto Ecco le ultime notizie. ...Grande Fratello Vip, fuori ancheAll'indiscrezione di Dagospia che ha fatto il nome della giornalista si aggiunge anche quella di TvBlog che ha confermato pure l'addio diProprio le ultime indiscrezioni davano per favorita la Barale, che sembrava l'avesse spuntata su. A quanto pare, però, non sarà più così.

Giulia Salemi regina di autoironia con la T-shirt: Tette piccole, cuore grande Stile e Trend Fanpage

Giulia Salemi fuori dal cast del Grande Fratello Vip 8: chi la sostituirà Ecco le ultime notizie sul reality show di Canale 5.Grandi cambiamenti voluti da Pier Silvio Berlusconi, a partire da Cesara Buonamici come unica opinionista Stravolgimento totale in quel del Gf Vip! Nell’ottava edizione che prenderà il via a partire ...