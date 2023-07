Giulia Salemi fatta fuori dal GF Vip all’ultimo minuto | Signorini deciso per la “rivoluzione”

L'influencer, in precedenza commentatrice delle puntate del GF, non sarà più presente. Retroscena esplosivo: cosa farà Virginia Raffaele su Rai 1 Le direttive di Pier Silvio Berlusconi, ...conferma di aver lasciato il Grande Fratello Vip . L'influencer, dal prossimo settembre, non sarà presente in studio e non leggerà più i tweet dei popolo social che arricchivano le ...Secondo uno scoop di TvBlog , per la prossima edizione del GFVip ,non sarà più il volto social del programma di Alfonso Signorini . GFVip,è fuori dal programma: ecco l'ultima indiscrezione Per la nuova edizione del GFVip è in atto una ...

Parliamoci chiaro, a Giulia Salemi il ruolo da opinionista al Grande Fratello era stato proposto, ma lei da ragazza abituata a tenere i piedi per terra non lo aveva dato per scontato, ben conosce il ...La modella ha rivelato dove potremmo vederla dal prossimo autunno e confermato la sua assenza nel reality show di Signorini ...