Giorgia Meloni in vacanza a Forte dei Marmi | “Paparazzi scatenati”

Leggi su tvzap

(Di sabato 22 luglio 2023) Social. . È tempo di godersi un po’ di meritato relax estivo anche per. Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha deciso di staccare un po’ la spina e di riposarsi al sole didei. Ovviamente laha scelto un luogo in particolare dove trascorrere il suo tempo libero e isi sono letteralmenteuna volta saputa la meta.Leggi anche:, la foto in costume al mare sommersa da critiche: tanti la difendono Leggi anche: Berlusconi morto: il terribile gesto di Massimo Boldi controLeggi anche: Andrea Giambruno si difende dagli attacchi: la confessione su...