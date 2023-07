Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli nella leggenda | vince la Coppa del Mondo | secondo sigillo da favola a Milano

Leggi su oasport

(Di sabato 22 luglio 2023)ha vinto ladel2023 di. La fuoriclasse marchigiana ha conquistato il prestigioso trofeo per la seconda volta consecutiva e rimpingua un palmares semplicemente stellare. La Campionessa delall-around si era presentata all’ultima tappa appaiata alla bulgara Stiliana Nikolova in classifica generale, dopo aver vinto ad Atene e a Tashkenet ed essere arrivata seconda a Sòfia e Baku (dove era stata battuta dalla rivale diretta). Per portarsi a casa il titolo bisognava dunque arrivare davanti all’avversaria nell’appuntamento conclusivo del massimo circuito internazionale itinerante e l’azzurra è riuscita nell’impresa di fronte al pubblico del Mediolanum Forum di...