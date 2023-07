GfVip | la rivoluzione | via il trash | Cesara Buonamici opinionista unica “per alzare il livello”

(Di sabato 22 luglio 2023) Il “nuovo corso” del Grande Fratello Vip, unain atto. Via il, si parte da una sola e inaspettata, giornalista e volto storico del Tg5, che conduce fin dall’esordio nel 1992. La scelta dicomedel GFV è in linea, come sottolineato da Dagospia che ha anticipato la notizia, con il nuovo rigore imposto dalle direttive di Pier Silvio Berlusconi.al: l’indiscrezione A scegliere laper l’inedito ruolo è stato lo stesso Alfonso Signorini, deciso a smarcarsi rispetto al passato. Le indiscrezioni sono state rilanciate sempre da ...

, Giulia Salemi è fuori dal programma: ecco l'ultima indiscrezione Per la nuova edizione delè in atto una vera: Pier Silvio Berlusconi ha, infatti, deciso che nessun ...Anche nel, via influencer e profili onlyfans, spazio a personaggi del mondo dello spettacolo ... Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe di una veranella storia del reality di ...... che entra nella fase due della sua: l'obiettivo è aprire lo spettro editoriale, ... a marzo, ha chiesto con forza un cambio di linea editoriale per il: "Ci sono limiti che non vanno ...

GfVip, la rivoluzione: via il trash, Cesara Buonamici opinionista ... Secolo d'Italia

Secondo l'ultima indiscrezione, Giulia Salemi non tornerà più come volto social del GFVip. Ecco cosa sappiamo.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...