GF Vip | nuova e unica opinionista | ecco di chi si tratta | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 22 luglio 2023) Sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia preso davvero in mano le redini della prossima edizione del GF Vip. Il “capo” di Mediaset ha proprio deciso di bandire il più possibile il trash dal reality più longevo in Italia. Dunque, dopo aver bocciato molte proposte degli autori sui concorrenti, avrebbe deciso per un’, ossia Cesara Buonamici. La giornalista del TG5 è sicuramente una figura seria e istituzionale, è tutto fuorché trash, e proprio per questo motivo sarebbe stata scelta. A dare la notizia è stato Giuseppe Candela tramite Dagospia. Tra i concorrenti proposti dagli autori, Pier Silvio avrebbe bocciato il politico Antonio Razzi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni e la showgirl Justine Mattera. Anche per quanto riguarda i concorrenti ci sarebbe una rivoluzione in atto: niente influencer e niente personaggi pubblici che ...