“GF VIP” | Giulia Salemi senza filtri | il vero motivo dell’addio

(Di sabato 22 luglio 2023) La notizia di Cesara Buonamici al Grande Fratello VIP ha fatto rapidamente il giro del web. Il reality Mediaset, seguendo le nuove linee guida di Pier Silvio Berlusconi, avrà un’impronta differente a partire dalla prossima stagione. Ciò si è tradotto anche nell’addio di, oltre quelli annunciati da tempo di Orietta Berti e Sonia Bruganelli. La celebre influencer non farà più da ponte tra lo studio e il mondo web. Considerando la grande diffusione della notizia, è stata proprio lei a prendere la parola, spiegando ai fan su Instagram cosa sia successo e, soprattutto, cosa l’attende nel prossimo futuro. Il nuovo GF VIP Pier Silvio Berlusconi ha parlato chiaro con Alfonso Signorini. Il primo confronto era già avvenuto durante la scorsa edizione del GF VIP, che aveva raggiunto dei livelli preoccupanti per l’amministratore delegato di RTI, ...

Secondo TvBlog è infatti certo che per la nuova edizione del reality di Canale5 , non rivedremo più un'amatissimaSalemi . L'influencer, infatti, non sarà più il volto social della ...... un altro volto della scorsa edizione del Gfnon farà più parte del cast fisso del varietà. Non sarà infatti più presente al Grande Fratello nel suo ruolo di inviata nel mondo social...Salemi fuori dal Grande FratelloDopo l'ufficializzazione della nuova opinionista unica anticipata da Dagospia , anche Tvblog sgancia un retroscena niente male e ci svela cheSalemi ...

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi è fuori dal programma: l'annuncio sciocca i fan! ComingSoon.it

Giulia Salemi conferma di aver lasciato il Grande Fratello Vip e lancia un nuovo progetto bomba con Pierpaolo: ecco di cosa si tratta.Secondo l'ultima indiscrezione, Giulia Salemi non tornerà più come volto social del GFVip. Ecco cosa sappiamo.