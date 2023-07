GdS – Trubin interessatissimo all’ufficialità dell’addio di Onana | il commento sui social

Leggi su justcalcio

(Di sabato 22 luglio 2023) 2023-07-20 23:19:57 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Il giocatore sta seguendo le notizie che riguardano la porta nerazzurra e commenta su Instagram Di segnali ne sta lanciando diversi perché sta seguendo da vicino cosa accade in casa Inter e non fa niente per nasconderlo. Da quanto il portiere dello Shakhtar, Anatoliy, è stato associato al club nerazzurro, che vuole prenderlo insieme a Sommer per sostituiree Handanovic, lui segue le notizie che riguardano la società e quindi il suo futuro. Questa volta si è mostrato interessato ad un post del Manchester United, quello con cui è stato annunciato l’arrivo da Milano di André. Il club inglese ha accolto l’ex portiere interista e, che aspetta di sapere cosa sarà di sé, ha commentato con una faccina che dice ...