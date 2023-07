Gb | governo impone restrizioni a tutela del nome di Elisabetta II

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 22 luglio 2023) LONDRA – Ildella defunta reginaII, morta l’8 settembre del 2022 a 96 anni di età dopo 70 di regno, è destinato a essere legalmente “protetto in modo stringente”. E non potrà essere usato a piacimento per dare lustro a parchi, edifici, luoghi pubblici o provati, pub ed esercizi commerciali di qualsiasi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Matteo Salvini, vertice sui migranti e scontro con il ministro del Lussemburgo Privacy Europee: attenzione a sms per elettori su social Silvio Berlusconi in ospedale: colica renale Armando Siri: il M5S chiede a Salvini di essere coerente La Glebalizzazione Patrick Zaky resta in prigione: cosa sta succedendo