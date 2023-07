Gazzetta – Inter-Sommer | si blocca tutto Il Bayern per ora non lo libera

Leggi su justcalcio

(Di sabato 22 luglio 2023) 2023-07-20 22:46:46 L’autorevoledello Sport: Il club nerazzurro ha parlato con i tedeschi per trovare un accordo e portare l’estremo difensore in tournée in Giappone, ma Rummenigge e i suoi uomini non hanno fretta di farlo partire Andrea Ramazzotti 20 luglio – MILANO Il contatto che c’è stato oggi tra l’e ilMonaco non ha portato alla sperata e attesa fumata bianca: i tedeschi per il momento non intendonore Yann. A meno di un colpo di scena nelle prossime ore, è da escludere che lo svizzero possa essere a disposizione di Inzaghi per la tournée in Giappone dei nerazzurri.in Giappone volerà, ma con il charter delMonaco: è nella lista dei convocati di Tuchel e decollerà lunedì dalla Baviera ...