Gasperini | “Terrei Muriel e Zapata Musso o Carnesecchi? Non va bene che restino entrambi”

(Di sabato 22 luglio 2023) Clusone. Dopo il ritiro è tempo di bilanci. L’amichevole vinta contro il Locarno ha chiuso gli otto giorni clusonesi dell’Atalanta di Gian Piero, che proseguirà la stagione con base Zingonia e un paio di trasferte europee già fissate, contro Bournemouth (sabato 29 luglio) e Union Berlino (sabato 5 agosto). “Sonno state tre partite di allenamento”, ha esordito il tecnico in conferenza stampa, “hanno lavorato tutti, anche se in scaglioni diversi. Nessuno si è infortunato, solo Latte Lath ha avuto l‘altro giorno una piccola contrattura. Sono molto contento di come abbiamo lavorato fino ad ora”. Si sono visti anche i reduci da Euro Under 21: “giocherà, Cambiaghi lo valuteremo, Okoli e Scalvini li conosciamo”. Il bilancio sui nuovi acquisti: “Mi sembra presto per trarre giudizi, abbiamo fatto solo partitelle di allenamento. Sicuramente ...