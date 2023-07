Gasperini | 'Non voglio dar via Muriel e Zapata Carnesecchi-Musso? Un problema | se il mercato lo risolvesse'

Commenta per primo Gian Piero, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo l'amichevole disputata e vinta oggi. ... Chiaramente il tempo passa e i giocatorisono macchine'. HOJLUND - '...so come certe situazioni possano combinarsi'. Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta, Gian Pieronell'ultimo giorno di ritiro a Clusone dopo la terza amichevole contro il Locarno (vinta ..."Hojlund o Scalvini Preferireiperdere nessuno dei due - afferma Gian Piero- l'Atalanta difficilmente può rinunciare a certe offerte, ed è questa la grande differenza con le big".

Atalanta: Gasperini non molla Hojlund. Ancora titolare, c'è distanza con il Manchester United per l'addio Calciomercato.com

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato del futuro di Rasmus Hojlund, obiettivo del calciomercato Juve Dopo l'amichevole contro il Locarno, Gian Piero Gasperini ha parlato anche del ...