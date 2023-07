Gasperini | «Non mi priverei di Zapata e Muriel! Prima le alternative»

(Di sabato 22 luglio 2023)nel corso della conferenza stampa di inizio stagione ha parlato del mercato dell’Atalanta, anche in uscita, parlando anche di Duvan, di recente accostato anche al mercato dell’Inter. SUL MERCATO – Gian Pieronon vorrebbe privarsi così facilmente dei suoi attaccanti, obiettivi di altre squadre di Serie A: «Mercato? L’Atalanta, per una questione di contratti e di cifre, difficilmente può rinunciare a certe offerte. Non micosì facilmente di giocatori della qualità di Muriel e. Facile dire che sono reduci da una stagione da 5 gol in due, ma ci sono stati tempi in cui ne facevano più di 40. Vorrei avere delle». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

so come certe situazioni possano combinarsi'. Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta, Gian Pieronell'ultimo giorno di ritiro a Clusone dopo la terza amichevole contro il Locarno (vinta ..."Hojlund o Scalvini Preferireiperdere nessuno dei due - afferma Gian Piero- l'Atalanta difficilmente può rinunciare a certe offerte, ed è questa la grande differenza con le big".Spiccano le doppiette di Lookman, Muriel e Koopmeiners, mentreè riuscito a trovare la via del .... LOCARNO: Pelloni, Nyamekeh, Berera, Becchio, Bottani, Peyretti, Toresani (46 Ferrara), ...

Mercato Atalanta, Gasperini: "Non vorrei perdere nessuno" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il calciomercato dell'Atalanta si infiamma con Gasperini che si schiera in merito al futuro di Zapata e Muriel ...Cessioni Atalanta - È tempo di amichevoli per le squadre di Serie A, anche per l'Atalanta con occhio alle cessioni e al dualismo in porta ...