Futuro Lukaku | cosa c'è dietro al messaggio social | il punto tra Inter e Juve

...Sabatini ha parlato ai microfoni di TMW Radio della vicenda che ha coinvolto Romelue l' Inter e delle indiscrezioni che vorrebbero Luciano Spalletti tra i possibili candidati per il...durissimo - E' stato un inizio di calciomercato davvero durissimo questo per Romelu, il quale ha dovuto confrontarsi quotidianamente con numerosi rumors legati al suo. Dopo aver giurato eterna fedeltà all' Inter ed aver fatto esporre considerevolmente i dirigenti ..."Quando l'odio non funziona, cominciano a raccontare bugie". Queste le parole di Romeluin una storia su Instagram. L'attaccante belga rompe il silenzio in attesa di capire il suodopo la rottura con l'Inter.

Futuro Lukaku, cosa c'è dietro al messaggio social Calciomercato.com

Dopo gli ultimi aggiornamenti dei giorni scorsi, nella giornata di oggi Romelu Lukaku rompe il silenzio: "Quando quell'odio non funziona - ha scritto in una storia Instagram - cominciano a raccontare ...Come riportato dall'edizione torinese di "La Repubblica", Giuntoli e Manna stanno sistemando il centrocampo bianconero ma non hanno dimenticato gli attaccanti. Nonostante le parole ...