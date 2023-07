Fud – Bottega sicula – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 22 luglio 2023) Fud –Via Casale, 8 – 20144Tel. 02/36527297 Sito Internet: www.fud.it Tipologia: street food siciliano Prezzi: patate e fritti 6/8,50€, panini 7,50/14,90€ Chiusura: mai; dal Lunedì al Giovedì aperti solo a cena OFFERTA Questo ristorante nato a Catania si ispira ai prodotti e ad alcune tecniche culinarie siciliane per rinfrescare l’offerta di un diner americano. Il menù propone una buona selezione di hamburger, panini più classici, hot dog, insalate e fritture. La ricerca degli ingredienti è ottimamente riuscita, con una selezione di prodotti – in larga parte provenienti dalla Sicilia – che passa da numerose DOP e alcuni presidi Slow Food. Sono presenti, inoltre, proposte vegetariane, vegane e alcuni prodotti sono pure gluten free. Per la nostra pausa pranzo abbiamo iniziato con delle onion potetos, spicchi di ...