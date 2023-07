(Di sabato 22 luglio 2023)ha avuto la brillante idea dire incon laWWETagtra le mani. Per quelli che si stanno facendo sicuramente qualche domanda strana,ha dichiarato di essere la metà della metà delle campionesse tagdella WWE, visto e considerato che sua moglie, Chelsea Green, è una delle campionesse tagdella WWE. Nel Tweet presente sulla pagina ufficiale diviene dichiarato quanto segue:” Sono metà della metà delle campionesse tagdella WWE…Questo fa diventare @stephdelander metà della metà della metà delle campionesse tagdella WWE?!”. Una mossa simpatica per omaggiare la vittoria di sua moglie ...

FOTO: Matt Cardona arriva in Giappone con la cintura WWE Women’s Tag Team Zona Wrestling

Matt Cardona ha avuto la brillante idea di arrivare in Giappone con la cintura WWE Women’s Tag Team tra le mani. Per quelli che si stanno facendo sicuramente qualche domanda strana, Cardona ha dichiar ...In ovvio supporto per la moglie e compagna di vita, anche l'ex Zack Ryder era ad Atlanta per lo show che ha eletto la sua metà campionessa di coppia femminile.