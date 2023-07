Formula1 | in Ungheria il ruggito di Hamilton | è pole position

Guarda anche GPGP, le foto delle qualifiche Che emozione per Lewis Molto emozionato l'inglese ai microfoni nel dopo qualifica: "Ritrovarmi in pole dopo un anno e mezzo è davvero ...Undicesima in, record di tutti i tempi. 22 luglio 2023Il primo format sperimentale della qualifica ha regalato la seconda pole position stagionale non targata Red Bull, ed è stata una storica pole position per Lewis Hamilton : fanno 9 pole sul tracciato ...

Formula1, Leclerc miglior tempo nelle libere 2 in Ungheria Tiscali

Qualifiche difficili per la Ferrari: sesto Leclerc, undicesimo Sainz BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) - Dopo un anno e mezzo di astinenza, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE ORARIO GARA DOMENICA 23 LUGLIO SU TV8 COME CAMBIANO LE QUALIFICHE DI F1 OGGI: LA NOVITA' DEL TYRES ALLOCAT ...