Formula 1 | Hamilton torna in pole a Budapest | sesto Leclerc

(Di sabato 22 luglio 2023) Lewis, su Mercedes, partirà inposition nel Gp d’Ungheria, undicesima prova del Mondiale di1. Il pilota britannico, con il tempo di 1'16''609, ha preceduto di soli tre millesimi Max Verstappen con la Red Bull, che partirà al suo fianco, In seconda fila si sono le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri , in terza il cinese Guanyu Zhou c on l’Alfa Romeo e Charles...

Lewis, su Mercedes, partirà in pole position nel GP d'Ungheria , undicesima prova del Mondiale di1. Il pilota britannico, con il tempo di 1'16"609, ha preceduto di soli tre millesimi Max ...Lando Norris si è fermato a 85 millesimi da Lewis, più indietro Oscar Piastri, ma intanto la seconda fila domani sarà tutta papaya. Carlos Sainz ha analizzato così ai microfoni di Sky Sport ...1°, Lewis- Mercedes 'L'ultimo anno e mezzo è stato pazzesco. Ho perso la voce per quanto ho urlato in macchina. Abbiamo spinto a tutta, il team ha lavorato tantissimo per tornare in pole. ...

Il terzo turno libero è sempre stato la cartina di tornasole della qualifica. Ma questa volta, con il nuovo format della qualifica che impone gomme hard nel Q1, medie nel Q2 e soft nel Q3, ..."Questa pole position mi dà tanta gioia, come fu per la mia prima". Lo ha detto Lewis Hamilton dopo aver segnato il miglior tempo nel Gp d'Ungheria di Formula 1, battendo Max Verstappen di soli 3 mill ...