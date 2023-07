Formula 1 | Gp d’Ungheria | Norris il più veloce | Sainz eliminato Verstappen è terzo

(Di sabato 22 luglio 2023) Solo undicesimo tempo, per CarlosSarà nelle qualifiche del Gran Premio d'Ungheria: il ferrarista vienenel Q2 e sarà dunque costretto domani a scattare dalla sesta fila. Il piùè stato Lando, che con la sua McLaren ha girato in 1'17"328

La1 ha annunciato oggi che il Gran Premiorimarrà in calendario per altri cinque anni fino al 2032, estendendo l'accordo esistente fino al 2027. Il nuovo accordo segue l'annuncio che ...Dopo un anno e mezzo di astinenza, Lewis Hamilton torna in pole position al Gran Premio, 12esimo appuntamento stagionale del Mondiale diUno. Sul leggendario tracciato dell'...Lewis Hamilton , su Mercedes, partirà in pole position nel GP, undicesima prova del Mondiale di1. Il pilota britannico, con il tempo di 1'16"609, ha preceduto di soli tre millesimi Max Verstappen con la Red Bull, che partirà al suo fianco. ...