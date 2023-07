Fiorentina | ufficiale l’arrivo di Arthur | “Felice di essere qui | porto la mia esperienza”

Leggi su sportface

(Di sabato 22 luglio 2023) Nuovo acquisto per la, che tramite una nota ha ufficializzatodidalla Juventus. Il centrocampista sbarca a Firenze in prestito oneroso (2 milioni + eventuali altri 2) fino a giugno 2024 con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. “Sono davvero contento diqui. Ringrazio Joe Barone e tutti i tifosi per il sup. Qui c’è una squadra fantastica e sono molto– ha dichiarato il brasiliano ai canali ufficiali del club – Laha il miglior centro d’allenamento del mondo e un allenatore bravissimo. Peraltro Firenze è anche la città preferita dalla mia fidanzata. Ora è tempo di lavorare e trovare le vittorie. In carriera ho giocato in tanti campionati, perciòla mia, ma ...