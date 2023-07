Fiorentina | Arthur | «Sono a disposizione | voglio imparare»

(Di sabato 22 luglio 2023) Le prime parole dida nuovo calciatore della: «molto felice di essere qui, devo dire grazie mille a tutti»ha rilasciato la prima intervista da nuovo giocatore della. Di seguito le sue parole ai canali ufficiali del club. FELICITA’ – «molto felice di essere qui, devo dire grazie mille a tutti. Dai dirigenti ai tifosi che mi hanno scritto tanti bellissimi messaggi su Instagram fino alla squadra» I MOTIVI CHE L’HANNO SPINTO VERSO LA– «Tutti conoscono lae ha un centro sportivo che per me è il più bello del mondo. Mai ne avevo visto uno così. E poi l’allenatore, la città che è la preferita della mia fidanzata (ride, ndr)!stati tutti bravissimi con me, c’è ...

FOTOGALLERY Foto Twitter Lazio %s Foto rimanenti serie aalla: acquisti ufficiali in A Il Milan ha il suo nuovo attaccante: ufficiale l'arrivo di Okafor dal Salisburgo che ha ...FOTOGALLERY Foto Twitter Lazio Continua gallery %s Foto rimanenti serie aalla: acquisti ufficiali in A, eccodalla Juventus: c'è la firma. Ufficiale il ...Nuovo acquisto per la, che tramite una nota ha ufficializzato l'arrivo didalla Juventus. Il centrocampista sbarca a Firenze in prestito oneroso (2 milioni + eventuali altri 2) fino a giugno 2024 con ...

Arthur-Fiorentina: è fatta! Tutti i dettagli dell'affare - Sportmediaset Sport Mediaset

Ora è ufficiale: Arthur passa dalla Juventus alla Fiorentina in prestito oneroso con diritto di riscatto: il brasiliano è pronto a ripartire con Italiano ...Kessie Juve, ipotesi scambio Barcellona non convinto da un’offerta. Gli aggiornamenti di mercato sul centrocampista Kessie è uno degli obiettivi di mercato della Juve, ma il Barcellona non ha accetta ...