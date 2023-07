Finals VNL maschile 2023 | Italia spazzata via dagli Usa | sfuma il sogno finale

Leggi su sportface

(Di sabato 22 luglio 2023) Serata da dimenticare per l’, che viene travolta per 0-3 (19-25, 18-25, 19-25)Stati Uniti nella semidelledi Volleyball Nations League (VNL)e saluta la competizione. Netta sconfitta per gli azzurri di Fefé De Giorgi, incapaci di confermarsi dopo la bella vittoria contro l’Argentina ma soprattutto incapaci di trovare le contromisure alla pallavolo della formazione a stelle e strisce. Se da un lato bisogna menzionare la pessima prestazione degli azzurri, che si sono espressi ad un livello insufficiente, dall’altro è opportuno dare i giusti meriti agli Usa, che nonostante partissero sfavoriti hanno dominato il lungo e in largo, trionfando meritatamente.dunque lae ildi ...