Finals VNL maschile 2023 | De Giorgi | “Partita complicata contro gli Usa | ora pensiamo al Giappone”

(Di sabato 22 luglio 2023) “E’ stata unamolto, specialmente dal punto di vista tecnico. Gli Usa hanno tenuto un ritmo molto alto sia in attacco che in difesa e sono stati più brillanti di noi. Bisognava fare qualcosa in più, come sfruttare qualche situazione e limitare Anderson“. Questa l’analisi di Fefé De, coach della Nazionaleitaliana di volley, dopo la sconfitta per 3-0 nella semifinale della VNLgli Stati Uniti. Testa ora alla finale per il 3°-4° postoil: “Dobbiamo recuperare e poi concentrarci sulla prossima. Vogliamo migliorare la posizione dello scorso anno, mi aspetto una gara simile a quella dello scorso anno nella Filippine. Ilè una squadra che ...