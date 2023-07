Festival culturale LiberEvento | due nuovi appuntamenti già “sold out” con Roberta Bruzzone  

Sulcis Iglesiente, al Festival Culturale LiberEvento approdano Luca ... Sardegna Reporter

Sestri Levante - I maestri Guendalina Fazzini e Maurizio Tamellini tornano a far sognare gli amanti della danza. Infatti in collaborazione con Mediaterraneo Servizi, Comune di Sestri Levante e Us Acli ...La XII edizione del Festival Culturale LiberEvento 2023 chiude il mese di luglio con tre grandi ospiti: Luca Bianchini, Piera Maggio e Roberta Bruzzone. Il ...