Ferrari | male in Ungheria | Leclerc parte sesto | Sainz a picco

La parola chiave perperò è: 'delusione'. Dopo essersi assicurato la prima posizione delle ... ' Nelle simulazioni di passo il degrado non era, - ha concluso il monegasco - ma il passo era ...F1 GP Ungheria 2023, Budapest: Carlos Sainz (Scuderia) PARLA VASSEUR " Nulla a che vedere col format " ha spiegato il team principal del Cavallino ai microfoni Sky " che è lo stesso per tutti.... autore degli unici due podi conquistati quest'anno dalla. ' Il format è uguale per tutti - ... 'Il degrado non sembravaquando abbiamo fatto le simulazioni - ha concluso Leclerc - ma il ...

GP Ungheria, qualifiche: Hamilton torna in pole! Male la Ferrari Autosprint.it

Nelle qualifiche del GP d'Ungheria 2023 di F1 Leclerc si è qualificato 6° e Sainz 11°: Ferrari in questo caso non poteva fare di più ...E' ovviamente deluso Carlos Sainz per il risultato delle qualifiche dell'Hungaroring. Il pilota della Ferrari non ha digerito il nuovo format del sabato e che impone le mescole nelle varie sessioni, e ...