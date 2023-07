Fenerbahce | Dzeko | «Sono qui per dare il massimo»

(Di sabato 22 luglio 2023) Le parole Edinnella conferenza stampa di presentazione al: «Qui non si vince da molto, i tifosi meritano di meglio» Edinha parlato nella conferenza stampa di presentazione al. Di seguito le sue parole. PRIME IMPRESSIONI – «qui per far vincere il Fenerbahçe. Tra pochi giorni saremo pronti per la nuova stagione, la squadra è quasi pronta. Insieme agli altri nuovi acquisti cresceremo e arriveremo pronti. Le mie prime impressionistate positive: la cosa più importante è che lavoriamo sodo insieme.. Ci saranno sempre critiche quando non giocheremo bene, ma la famiglia deve restare unita; a volte mio padre può essere il mio più grande critico, anche se penso di aver giocato bene». POSIZIONE IN CAMPO – «Non è un grosso problema. Ho ...

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio non hanno però rinnovato il contratto a Edin, lasciando l'attaccante bosniaco libero di accasarsi a parametro zero al, che gli ha proposto un ...L'ex Borussia Monchengladbach - arrivato a Milano a parametro zero - erediterà quindi la maglia che per due stagioni è appartenuta a Edin, ora passato al. window.eventDFPready...Dopo l'addio di(andato al) e il mancato ritorno di Lukaku (fuori rosa al Chelsea e la Juventus è ferma: per Vlahovic non ci sono offerte importanti in uscita), l'Inter non vuole ...

Dzeko si presenta al Fenerbahce: "Qui per vincere" numero-diez.com

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Che ci sia un ritorno in Italia nel futuro prossimo di Joao Pedro Dopo aver salutato il nostro paese l'estate scorsa, con destinazione Fenerbahce.