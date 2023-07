Fantacalcio 2023-2024 | chi è stato il miglior centrocampista della passata stagione? Ha senso puntare ancora su di lui e quanto vale

Leggi su oasport

(Di sabato 22 luglio 2023) Si continua a studiare in vista del. A poco meno di un mese dall’inizio del campionato di Serie A, si avvicina sempre di più il momento dell’asta iniziale con cui costruire il proprio roster per andare all’assaltovittoria. Per ogni squadra che si rispetti, non può mancare almeno un top di lista per ruolo. E a centrocampo, chi potrebbe essere ile su cui? Lo scorso anno non c’è stata storia: Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano tutto dribbling e classe ha sconquassato le difese avversarie al primo anno di A, portando il Napoli allo scudetto con 12 reti e 10 assist. E, di conseguenza, anche i fantacampionati ne hanno risentito: fantamedia spaziale del 7,96, un vero e proprio ‘bug del sistema’ per chi lo scorso anno se l’era accaparrato, magari anche nella disattenzione generale se l’asta ...