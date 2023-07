Falsi miti | un’Italia 100% rinnovabile e carbon free è possibile

Leggi su tpi

(Di sabato 22 luglio 2023) Quando nel 2015 alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 196 Paesi firmarono l’Accordo di Parigi, assunsero automaticamente un impegno per il clima legalmente vincolante. Da allora, tutto il mondo ha iniziato ad attuare misure per «limitare l’aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali». Secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc), l’organo di riferimento dell’Onu per quanto riguarda il cambiamento climatico, contenere il riscaldamento globale richiederà un calo del 43% delle emissioni di gas serra entro il 2030. Queste ultime derivano per quasi tre quarti dall’utilizzo di combustibili fossili per la produzione di elettricità e calore, oltre che per i trasporti. Ne deriva quindi che deizzare la filiera dell’energia sia uno dei passi principali da compiere per rispettare gli Accordi di Parigi e ...