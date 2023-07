I piloti di Maranello, al pari ditrovano grandi spiegazioni alle difficoltà di far correre questa SF - 23 sempre più suscettibile ad ogni variazione ma sempre terribilmente difficile da ......dietro a Max era più prevedibile - ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport - L'Alfa Romeo invece ha dato una bella lezione a tutti. Tutti ci concentriamo sempre sugli aggiornamenti, loro...Tra nuove regole, difficoltà climatiche e felling da trovare con la SF - 23, Fredericperòcerca giustificazioni e va dritto al punto: "Sicuramente il caldo e le condizioni del tracciato ...

F1: Vasseur, 'non abbiamo gestito bene le gomme' Tiscali

Il team principal del Cavallino deluso dalla sesta posizione di Leclerc e dall'undicesima di Sainz: "Una griglia inconsueta, in una gara dove non sarà facile superare" ..."Abbiamo faticato ad avere un quadro chiaro della situazione prima della sessione e a gestire bene le gomme. Non abbiamo fatto un buon lavoro. Mi aspettavo di più da Leclerc Sì, ma la sfida era molto ...