F1 | pagelle qualifiche GP Ungheria 2023 | Sir Hamilton da lode | sogno Alfa Romeo

(Di sabato 22 luglio 2023) Ledelledel Gran Premio d’, penultimo appuntamento di Formula 1 prima della sosta estiva. Lewisritrova la pole position, la nona sul circuito ungherese e la numero 104 della carriera. Alle sue spalle un affamato Max Verstappen, inseguito a sua volta da Lando Norris. Bene anche le due, mentre delude la Ferrari, con Leclerc sesto e Sainz undicesimo. LEWIS, voto 10: Poco da dire per il Sir, che torna in ottima forma dopo due anni privi di pole position! Un giro assolutamente meraviglioso che portadavanti a Verstappen e in prima piazza in vista del Gran Premio di domani. Nonostante domani si presenti come una giornata complessa, il numero 44 sembra pronto alla ...

F1, pagelle qualifiche GP Ungheria 2023: Sir Hamilton da lode ... SPORTFACE.IT

