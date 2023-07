F1 | Lewis Hamilton torna in pole dopo 34 gare

Leggi su oasport

(Di sabato 22 luglio 2023) Era il 4 dicembre 2021. Le luci dei riflettori ed i colori del tracciato di Jeddah erano la cornice ideale perper festeggiare la suaposition numero 103 della carriera. Una delle tante all’epoca. Nessuno si sarebbe potuto aspettare che dalla numero 103 alla 104 trascorresse così tanto tempo. Sono passati esattamente 595 giorni e tantissima acqua sotto i ponti. Il “Re Nero” all’epoca era in piena battaglia con Max Verstappen per il suo ottavo titolo iridato, che poi andrà a svanire come ben sappiamo ad Abu Dhabi, mentre l’olandese da quel momento in avanti ha fatto percorso netto, o quasi, vincendo gli ultimi due campionati.e Max Verstappen. Protagonisti allora nella nottata saudita, protagonisti oggi nelle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, undicesimo ...